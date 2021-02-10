Еврокомиссия выделит 2,4 млн евро на обучение украинских госслужащих

Об этом сообщил Евроинтеграционный портал.

"10 февраля в Брюсселе Украина и ЕС договорились запустить образовательную программу для государственных служащих "Проект развития способности Natolin4Capacity". На реализацию проекта Европейская Комиссия выделяет грант в размере 2,45 млн евро для Колледжа Европы", - говорится в сообщении.

Эти средства пойдут на обучение украинских госслужащих в Колледже Европы в Польше.

"Сшивание Украины с ЕС требует профессиональных специалистов. Если мы хотим, чтобы в Украине действовали такие же законы, как и в ЕС, то должны с особой ответственностью подходить к обучению наших кадров... Это путь к успешному внедрению Соглашения об ассоциации - нашей дорожной карты интеграции в ЕС", - сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она добавила, что запуск такой образовательной программы поможет украинским госслужащим усовершенствовать свои знания по европейскому праву и экономике, а также "повысит потенциал украинской госслужбы в целом".

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