Еврокомиссия поможет Польше перепродать 1,2 млн вакцин AstraZeneca Украине, - Домбровскис

10 февраля, 2021, 18:04

Валдис Домбровскис рассказал, что в Еврокомиссии работают над передачей 1,2 млн доз вакцины из Польши в Украину

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает Еспресо.TV.

Еврочиновник отметил, что есть обеспокоенность в связи с влиянием российской дезинформации в вопросе вакцинации.

Домбровскис подчеркнул, что Европейская комиссия "изучает варианты помощи в предоставлении Украине вакцины".

"Как часть программы COVAX Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и 2,2-2,7 млн ​​доз вакцины AstraZeneca в первой половине года. В дополнение Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, так как заключенные ранее договора о поставках позволяют перепродавать вакцины без какой-либо выгоды", - сказал еврочиновник.

"Комиссия помогает с контрактными договоренностями, экспортом и поставками из Польши в Украину через европейский гражданский механизм защиты", - уточнил Домбровскис.

В связи с этим он выразил надежду "увидеть, что вакцинация начнется уже в этом месяце". "Тем не менее мы обеспокоены влиянием российской дезинформации на процесс вакцинации в Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией и скептицизмом по вакцинации", - добавил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

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