Экс-главу коммерческого банка подозревают в хищении более 22 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний", - говорится в сообщении.

Действия фигуранта нанесли вкладчикам банка убытки более чем на 22 млн грн.

Сейчас по месту жительства эксг-главы Правления ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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