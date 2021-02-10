Экс-главу коммерческого банка подозревают в хищении более 22 млн грн
10 февраля, 2021, 15:28
По материалам СБУ сообщено о подозрении экс-председателю правления одного из коммерческих банков в растрате 22 млн грн вкладчиков
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний", - говорится в сообщении.
Действия фигуранта нанесли вкладчикам банка убытки более чем на 22 млн грн.
Сейчас по месту жительства эксг-главы Правления ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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