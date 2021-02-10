Экс-футболист "Шахтера" Тотовицкий рассказал, вовремя ли получает зарплату в одной из лучших команд УПЛ
Об этом Тотовицкий сообщил журналистам "Футбольного формата" в эфире Еспресо.TV.
По словам Тотовицкого, "Десна" стабильно развивается.
"Видно невооруженным глазом, что изменилось в "Десне". Раньше команда играла в первой лиге, сейчас - в УПЛ, борется за место на пьедестале. У нас есть база, хорошее игровое поле, тренировочное тоже. Насколько знаю, планируют еще поля строить. Клуб стабильно развивается. Президент выполняет свои обещания, которые дает. Зарплата выплачивается, нет такого, что 4 месяца задолженности, как говорится. Лично передо мной такого нет", - сказал полузащитник.
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В этом сезоне 28-летний Андрей Тотовицкий провел 12 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Полузащитник выступает за "Десну" с января 2020 года.
Тотовицкий известен болельщикам благодаря выступлениям за "Шахтер", "Мариуполь", "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".
- 13 декабря "Десна" победила на своем поле "Мариуполь" и завершила первый круг УПЛ на третьей позиции.
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