День в ООС: один раненный снайпером, атака с дрона под Золотым-4
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"В течение текущих суток, 10 февраля, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия недалеко от населенного пункта Пески. В результате обстрела украинский воин получил огнестрельное ранение, его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
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Кроме того, вблизи Водяного, на Приазовье, противник вел огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", применив квадрокоптер, россияне сбросили два выстрела ВОГ-17 около украинских позиций под Золотым-4.
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