Чиновница Херсонской ОГА строила сеть ФСБ в области: дело передали в суд

10 февраля, 2021, 11:39

В Службе безопасности завершили досудебное расследование в отношении чиновницы, которую подозревают в создании шпионской сети врага

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению организатору агентурной сети ФСБ РФ в государственной измене", - отметили в Службе безопасности.

В августе 2020 года контрразведчики СБУ прекратили разведывательную деятельность агентурной сети вражеской спецслужбы, действовавшей на Херсонщине под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.

По заданию россиян, женщина организовала сбор разведданных на территории южных областей.

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Экс-чиновнице инкриминируют государственную измену.

"Следователи органов безопасности сообщили подозреваемой и ее защитникам о завершении досудебного расследования согласно ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сторона защиты уже ознакомилась с материалами. Обвинительный акт направлен в суд", - отметили в ведомстве.

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