Байден получил доступ к информации о засекреченных разговорах Трампа с Путиным и изучать их содержание, - Politico

10 февраля, 2021, 10:09

Экс-президент США Дональд Трамп скрывал детали содержания телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным

Действующий глава государства Джозеф Байден имеет доступ к ним, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, детали около десятка разговоров Трампа и Путина остаются тайной, которую советники Байдена считают необходимым выяснить.

Они хотят узнать, раскрывал ли когда-нибудь республиканец секретную информацию или заключал какие-то конфиденциальные соглашения с российским президентом, которые могли бы застать новую администрацию врасплох.

В окружении Байдена не стали комментировать, ознакомился ли тот с содержанием бесед. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.

Как отмечает газета, сами звонки не записывались, однако некоторые помощники тогдашнего американского лидера, как правило, слышали переговоры и записывали детали разговора. Именно эту информацию, которая, согласно закону передается в Национальный архив США, и может получить команда Байдена.

Напомним, ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью о внешней политике, заявил, что Вашингтон больше не будет уступать агрессивными действиями со стороны России. Кроме того, он добавил, что Штаты заставят РФ "платить" за свои действия .

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