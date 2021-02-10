Байден получил доступ к информации о засекреченных разговорах Трампа с Путиным и изучать их содержание, - Politico
Действующий глава государства Джозеф Байден имеет доступ к ним, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Согласно сообщению, детали около десятка разговоров Трампа и Путина остаются тайной, которую советники Байдена считают необходимым выяснить.
Они хотят узнать, раскрывал ли когда-нибудь республиканец секретную информацию или заключал какие-то конфиденциальные соглашения с российским президентом, которые могли бы застать новую администрацию врасплох.
В окружении Байдена не стали комментировать, ознакомился ли тот с содержанием бесед. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.
Как отмечает газета, сами звонки не записывались, однако некоторые помощники тогдашнего американского лидера, как правило, слышали переговоры и записывали детали разговора. Именно эту информацию, которая, согласно закону передается в Национальный архив США, и может получить команда Байдена.
Напомним, ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью о внешней политике, заявил, что Вашингтон больше не будет уступать агрессивными действиями со стороны России. Кроме того, он добавил, что Штаты заставят РФ "платить" за свои действия .
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