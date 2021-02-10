Американские эсминцы Porter и Donald Cook вышли из Черного моря

10 февраля, 2021, 17:26

Эсминцы Военно-Морских Сил США USS Porter и USS Donald Cook сегодня, 10 февраля, вышли из акватории Черного моря. Американские корабли находились в водах Черного моря 17 дней

Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

"Эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук" вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО - Украиной, Румынией, Грузией и Турцией", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 января в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75). Второй ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG-78) вечером в четверг, 28 января, вошел в акваторию Черного моря.

29 января ракетные эсминцы ВМС США USS Porter и USS Donald Cook провели в Черном море многоотраслевую морскую операцию с участием самолетов.

1 февраля в акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-Морских Сил Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море.

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