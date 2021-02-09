Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты

9 февраля, 2021, 14:59

Уголовное производство, которое было открыто против пятого президента Порошенко, президентов США Обамы и Байдена по заявлению Рената Кузьмина и других нардепов от ОПЗЖ, базировалось на информационном вбросе одного из российских сайтов. За этим ресурсом стоит кремлевский пропагандист Пригожин, больше известный как организатор "фабрики троллей" в Ольгино и спонсор ППК "Вагнер"

Об этом во время пресс-конференции сообщили адвокаты пятого президента Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань. Они также отметили, что дело, которое открыли 17 декабря 2019 года, было закрыто НАБУ 25 января 2021 года.

"Эта история - яркий пример того, как фабрикуются провокационные заявления, производства агентами влияния РФ с помощью жителей властных кабинетов Украине", - говорит Головань.

"Когда народный депутат выступает фактически принтером и почтальоном для пригожинського ресурса - это стыдно. Еще больше стыдно, когда этим занимается группа народных депутатов", - говорит Илья Новиков.

Очевидна абсурдность заявления нардепов из ОПЗЖ не помешала больше года тратить огромные ресурсы из государственного бюджета на это вроде расследования, которое в конце концов было закрыто, - отмечают адвокаты. Они также обращают внимание на то, что больше асбурдних дел против Порошенко "наплодило" Государственное бюро расследований.

"В ГБР есть явный запрос на любые заявления о Порошенко. И если там написано абсурд - неважно, тем лучше, потому что абсурд проще расследовать, чем правдоподобную историю. Когда расследуешь абсурд - больше места для маневра, и ты можешь делать что хочешь . Потому что если руководство это одобряет, оно скажет, что ты молодец, работай еще. Работают за государственные средства ", - отмечает Илья Новиков.

"ГБР настаивает на том, чтобы любой ценой оставаться на территории Печерского суда. Их не устраивает ни один суд Киева, а именно Шевченковский, который они должны считать своим судом. Печерский суд демонстрирует двоякий подход. Всегда, когда подается заявление против Порошенко, это заявление, которое необходимо расследовать ", - говорит Новиков.

Зато ГБР закрыло производство против самого Рената Кузьмина, которого надо привлечь к ответственности за ложное сообщение о преступлении - говорят адвокаты.

"На страже интересов российских агентов влияния как всегда у нас стоит ГБР, которое закрыло производство в отношении Кузьмина. Мы сейчас оспариваем это закрытие. Мы утверждаем и добиваемся, что эта группа народных депутатов поступила сделала ложное сообщение о преступлении", - отмечает Игорь Головань.

"Это - яркий пример уголовного производства против пятого президента. Оно базируется на подобном инсайте, вбросить агентами влияния РФ, поддержано соответствующими украинскими парламентариями и закрыто после длительного расследования со стороны украинских органов с расходом безумных ресурсов. Но мы еще раз подчеркиваем, что мы не позволим, чтобы это так и завершилось. Люди, которые подписали эту бумажку на основании этих посланий, должны понести ответственность за то, что совершили ", - резюмирует Игорь Головань.