За нарушение карантина при въезде может грозить тюремное заключение, - правительство Британии
9 февраля, 2021, 17:52
В Великобритании хотят ввести тюремный срок за нарушение карантина при въезде
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, передает пресс-служба правительства.
"Любой, кто соврет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего "красного списка" за 10 дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет", - заявил Хэнкок.
Правительство Великобритании приняло решение ужесточить правила въезда на территорию Соединенного Королевства. Новые меры являются последней попыткой правительства предотвратить попадание мутировавших штаммов коронавируса в страну.
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