За нарушение карантина при въезде может грозить тюремное заключение, - правительство Британии

9 февраля, 2021, 17:52

В Великобритании хотят ввести тюремный срок за нарушение карантина при въезде

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, передает пресс-служба правительства.

"Любой, кто соврет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего "красного списка" за 10 дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет", - заявил Хэнкок.

Правительство Великобритании приняло решение ужесточить правила въезда на территорию Соединенного Королевства. Новые меры являются последней попыткой правительства предотвратить попадание мутировавших штаммов коронавируса в страну.

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