Юрий Максимов: "Защита" Ворсклы "- клуб, кому за 30"

9 февраля, 2021, 12:08

Наставник полтавской "Ворсклы" пообщался с журналистами во время сборов в Турции

Свои мысли он высказал в программе "Футбольный формат" на телеканале Еспресо.

"У нас много ребят, которым по 30-35 лет. Это Сапай, Чеснаков, Яворский. Весь защита - клуб" кому за 30 ", дискотека" кому за 30 "(смеется). В футболе вечных нет. Играют пока есть силы. кто-то до 35, а кто-то в 30 закончу карьеру. Мы на смотрим в паспорт. Главное, чтобы игрок работал на полную и приносил команде пользу ", - поделился мнением о своем обойму Юрий Максимов.

"Мы пытаемся выжать максимум из молодых. Если не сегодня, то завтра 100%. Если хотя бы один из пяти или девяти, которых мы взяли на сборы, начнет играть - это будет очень хорошо. Нам не нужно никого искать, мы своих воспитанников ", - отметил в интервью" Футбольному формату" наставник "Ворсклы ".