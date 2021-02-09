Всемирный банк может предоставить Украине $90 млн кредита на вакцинацию от COVID-19

9 февраля, 2021, 15:46

Всемирный банк может предоставить Украине $90 млн кредитных средств в рамках проекту поддержки вакцинации от COVID-19 в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, Минфин, Министерство здравоохранения и Всемирный банк нарабатывают вопрос возможной реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", согласно которому Украина может получить $90 млн кредита.

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, ведомство поддерживает инициативы Всемирного банка по реализации совместного проекта.

"Однако следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным. Кроме того, должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украину", - цитирует пресс- служба слова Ермоличева.

В частности, в рамках проекту Украина сможет получить компенсацию в объеме $30 млн за проведение вакцинации от COVID-19 10 млн человек, относящихся к группам риска.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb