Во время матча Australian Open потерял сознание подросток, который подавал теннисистам мячи

9 февраля, 2021, 12:12

Во время игры Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне потерял сознание парень, который подавал теннисистам мячи

Об этом сообщает журналист Хосе Маргаду в twitter.

Инцидент произошел во время матча первого круга Australian Open между Ллойдом Харрисом из ЮАР и Микаэлем Торпегором из Дании. Болбой потерял сознание и упал на корт после пятого гейма.

Гаррис сразу бросился к парню с полотенцем и водой, а Торпегор побежал помогать со своей половины площадки.

Персонал турнира и два врача привели парня в чувство. За несколько минут болбоя вывели с площадки и матч продолжился. Харрис в итоге победил Торпегора - 4: 6, 6: 3, 6: 2, 6: 2.

Во время Открытого чемпионата Австралии теннисистам обычно мешает жара. Однако, 9 февраля температура в Мельбурне была комфортной и не превышала 25 градусов.

Terrible situation on court 16 as a young bal boy colapsed.



He looks better now and play is underway. pic.twitter.com/wRLT2sJsvU - José Morgado (@josemorgado) February 9, 2021

Напомним, 8 февраля украинка Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметов в первом круге Australian Open.

9 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Открытого чемпионата Австралии победила Мари Боузкову из Чехии .

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