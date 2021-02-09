Во время матча Australian Open потерял сознание подросток, который подавал теннисистам мячи
Об этом сообщает журналист Хосе Маргаду в twitter.
Инцидент произошел во время матча первого круга Australian Open между Ллойдом Харрисом из ЮАР и Микаэлем Торпегором из Дании. Болбой потерял сознание и упал на корт после пятого гейма.
Гаррис сразу бросился к парню с полотенцем и водой, а Торпегор побежал помогать со своей половины площадки.
Персонал турнира и два врача привели парня в чувство. За несколько минут болбоя вывели с площадки и матч продолжился. Харрис в итоге победил Торпегора - 4: 6, 6: 3, 6: 2, 6: 2.
Во время Открытого чемпионата Австралии теннисистам обычно мешает жара. Однако, 9 февраля температура в Мельбурне была комфортной и не превышала 25 градусов.
Terrible situation on court 16 as a young bal boy colapsed.- José Morgado (@josemorgado) February 9, 2021
He looks better now and play is underway. pic.twitter.com/wRLT2sJsvU
- Напомним, 8 февраля украинка Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметов в первом круге Australian Open.
- 9 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Открытого чемпионата Австралии победила Мари Боузкову из Чехии .
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