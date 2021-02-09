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Espreso.tvОбществоВо Флориде хакер взломал контроль системы городского водоснабжения и пытался отравить воду

Во Флориде хакер взломал контроль системы городского водоснабжения и пытался отравить воду


фото: reuters
В городе Олдсмар, штат Флорида, хакер попытался поднять содержание в воде очистителя канализационных труб - каустической соды - в 11 тыс. раз

Об этом рассказывает украинская служба ВВС .

Хакер смог повысить в воде содержание гидроксида натрия - токсичного едкого вещества, которую еще называют каустическая сода, ее раствор может приводить к химическим ожогам.

Однако работники водопровода заметили это и сразу уменьшили концентрацию.

Гидроксид натрия используют в небольших количествах, чтобы контролировать кислотность воды - это сильная щелочь.

Полиция пока не арестовала ни одного человека за этого инцидента. Неизвестно, откуда именно действовал хакер - с США или другой страны.

В полиции пришли к выводу, что посторонний доступ к автоматической системы водопровода кто получил в пятницу, 5 февраля.

Оператор водопровода рассказал, что было два случая вмешательства в систему водопровода в сутки. Утром было незначительное повышение содержания гидроксида натрия в воде, однако тогда человек предположил, что это руководство проверяет систему.

Позже попытка повторилась, но хакер попытался увеличить концентрацию в 11 тыс. Раз.

Оператор сразу же отменил эту команду и вернул содержание опасного вещества в норму.

Каустическая сода - главный ингредиент жидкостных очистителей канализации. Она очень едкая и может вызвать раздражение кожи и глаз, а также временную потерю волос.

А если ее проглотить, то это повредит ротовую полость, горло и желудок и вызовет рвоту, тошноту и диарею.

"Я не химик. Но могу сказать вам ... если вы запустите такое количество этого вещества в питьевой воде, то будет плохо", - рассказал местный шериф Боб Галтьери.

В то же время он успокоил, что реально на систему водопровода это не повлияло и никто не мог пострадать от действий хакера. Система водопровода города обслуживает 15 тыс. человек. Сейчас автоматическую систему управления ею временно отключили.

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