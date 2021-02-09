Во Флориде хакер взломал контроль системы городского водоснабжения и пытался отравить воду
Об этом рассказывает украинская служба ВВС .
Хакер смог повысить в воде содержание гидроксида натрия - токсичного едкого вещества, которую еще называют каустическая сода, ее раствор может приводить к химическим ожогам.
Однако работники водопровода заметили это и сразу уменьшили концентрацию.
Гидроксид натрия используют в небольших количествах, чтобы контролировать кислотность воды - это сильная щелочь.
Полиция пока не арестовала ни одного человека за этого инцидента. Неизвестно, откуда именно действовал хакер - с США или другой страны.
В полиции пришли к выводу, что посторонний доступ к автоматической системы водопровода кто получил в пятницу, 5 февраля.
Оператор водопровода рассказал, что было два случая вмешательства в систему водопровода в сутки. Утром было незначительное повышение содержания гидроксида натрия в воде, однако тогда человек предположил, что это руководство проверяет систему.
Позже попытка повторилась, но хакер попытался увеличить концентрацию в 11 тыс. Раз.
Оператор сразу же отменил эту команду и вернул содержание опасного вещества в норму.
Каустическая сода - главный ингредиент жидкостных очистителей канализации. Она очень едкая и может вызвать раздражение кожи и глаз, а также временную потерю волос.
А если ее проглотить, то это повредит ротовую полость, горло и желудок и вызовет рвоту, тошноту и диарею.
"Я не химик. Но могу сказать вам ... если вы запустите такое количество этого вещества в питьевой воде, то будет плохо", - рассказал местный шериф Боб Галтьери.
В то же время он успокоил, что реально на систему водопровода это не повлияло и никто не мог пострадать от действий хакера. Система водопровода города обслуживает 15 тыс. человек. Сейчас автоматическую систему управления ею временно отключили.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти