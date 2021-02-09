Верификация Twitter-страницы МИД России в Крыму: посол Украины в США обратился к компании с официальным письмом

9 февраля, 2021, 07:48

Посол Украины в США Владимир Ельченко обратился с официальным письмом к руководству компании Twitter о недопустимости обозначения аккаунта МИД России в оккупированном Крыму в качестве официального

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

"Посол Украины в США Владимир Ельченко направил соответствующее официальное письмо-обращение к руководству Twitter. Публичные страницы русской оккупационной власти в Крыму точно не могут сказываться как официальные и легитимные", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что вместе с МИД Украины и генконсульством в Сан-Франциско совместно работают над деактивацией Twitter-страницы так называемого "представительства" МИД России в оккупированном Крыму.

Посольство Украины в США вместе с Министерством иностранных дел Украины / MFA of Ukraine и Consulate General of Ukraine ... Опубликовано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство Украины в США Понедельник, 8 февраля 2021 г.

Напомним, ранее Twitter предоставил статус "официального" аккаунта МИД России в оккупированном Крыму.

Украина потребовала от Twitter немедленно заблокировать страницу представительства МИД России в оккупированном Крыму.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb