Верификация Twitter-страницы МИД России в Крыму: посол Украины в США обратился к компании с официальным письмом
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.
"Посол Украины в США Владимир Ельченко направил соответствующее официальное письмо-обращение к руководству Twitter. Публичные страницы русской оккупационной власти в Крыму точно не могут сказываться как официальные и легитимные", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что вместе с МИД Украины и генконсульством в Сан-Франциско совместно работают над деактивацией Twitter-страницы так называемого "представительства" МИД России в оккупированном Крыму.
Посольство Украины в США вместе с Министерством иностранных дел Украины / MFA of Ukraine и Consulate General of Ukraine ...Опубликовано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство Украины в США Понедельник, 8 февраля 2021 г.
- Напомним, ранее Twitter предоставил статус "официального" аккаунта МИД России в оккупированном Крыму.
- Украина потребовала от Twitter немедленно заблокировать страницу представительства МИД России в оккупированном Крыму.
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