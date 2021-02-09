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Espreso.tvОбществоВерификация Twitter-страницы МИД России в Крыму: посол Украины в США обратился к компании с официальным письмом

Верификация Twitter-страницы МИД России в Крыму: посол Украины в США обратился к компании с официальным письмом

Посол Украины в США Владимир Ельченко обратился с официальным письмом к руководству компании Twitter о недопустимости обозначения аккаунта МИД России в оккупированном Крыму в качестве официального

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

"Посол Украины в США Владимир Ельченко направил соответствующее официальное письмо-обращение к руководству Twitter. Публичные страницы русской оккупационной власти в Крыму точно не могут сказываться как официальные и легитимные", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что вместе с МИД Украины и генконсульством в Сан-Франциско совместно работают над деактивацией Twitter-страницы так называемого "представительства" МИД России в оккупированном Крыму.

Посольство Украины в США вместе с Министерством иностранных дел Украины / MFA of Ukraine и Consulate General of Ukraine ...

Опубликовано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство Украины в США Понедельник, 8 февраля 2021 г.

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