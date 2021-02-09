Верховный суд подтвердил 12 лет тюрьмы за госизмену мужчине, который должен был передать информацию о ДОЗ россиянам

9 февраля, 2021, 14:40

Верховный Суд подтвердил мужчине приговор в 12 лет лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Установлено, что харьковчанин собирал информацию, содержащую государственную тайну, чтобы передать ее россиянам.

Он договорился с работником Харьковского физико-технического института о копировании информации о результатах государственного оборонного заказа.

Эта информация могла привести к снижению обороноспособности Украины.

ВСУ подтвердил решения судов предыдущих инстанций относительно назначенного наказания.