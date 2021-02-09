Верховный суд подтвердил 12 лет тюрьмы за госизмену мужчине, который должен был передать информацию о ДОЗ россиянам
9 февраля, 2021, 14:40
Верховный Суд подтвердил мужчине приговор в 12 лет лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Установлено, что харьковчанин собирал информацию, содержащую государственную тайну, чтобы передать ее россиянам.
Он договорился с работником Харьковского физико-технического института о копировании информации о результатах государственного оборонного заказа.
Эта информация могла привести к снижению обороноспособности Украины.
ВСУ подтвердил решения судов предыдущих инстанций относительно назначенного наказания.
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