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Espreso.tvОбществоВакцина Pfizer показала эффективность против двух новых штаммов COVID-19, - ученые

Вакцина Pfizer показала эффективность против двух новых штаммов COVID-19, - ученые


фото: reuters
Вакцина от Pfizer / BioNTech показала высокую эффективность против британского и южноафриканского штаммов COVID-19

Об этом говорится в исследовании ученых Медицинского отделения Техасского университета и специалистов компании Pfizer, передает Hromadske .

Результаты показали, что мутации имели незначительное влияние на препарат.

Ученые отметили, что из-за риска новых мутаций вакцина требует постоянного контроля и проверки эффективности относительно новых штаммов.

  • В ВОЗ призвали не отказываться от COVID-вакцины AstraZeneca через информацию, что препарат может быть менее эффективен для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса

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