Вакцина Pfizer показала эффективность против двух новых штаммов COVID-19, - ученые
9 февраля, 2021, 09:23
Вакцина от Pfizer / BioNTech показала высокую эффективность против британского и южноафриканского штаммов COVID-19
Об этом говорится в исследовании ученых Медицинского отделения Техасского университета и специалистов компании Pfizer, передает Hromadske .
Результаты показали, что мутации имели незначительное влияние на препарат.
Ученые отметили, что из-за риска новых мутаций вакцина требует постоянного контроля и проверки эффективности относительно новых штаммов.
- В ВОЗ призвали не отказываться от COVID-вакцины AstraZeneca через информацию, что препарат может быть менее эффективен для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса
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