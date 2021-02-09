В Иране начали вакцинацию от COVID-19 российским "Спутником V"

9 февраля, 2021, 11:57

В Иране стартовала вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Об этом сообщает IRNA .

Первым в стране вакцинировался сын министра здравоохранения Парса Намаки.

По словам министра, на первом этапе вакцину получит медперсонал отделений интенсивной терапии. Вакцинация будет бесплатная.

4 февраля в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины "Спутник V". В стране также ожидают партию с 4,2 млн доз вакцины AstraZeneca, она, как ожидается, прибудет в феврале. Кроме того, страна планирует закупать вакцину в Китае и Индии.