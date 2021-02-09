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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировано 2656 новых случаев COVID-19, умерло 127 человек

В Украине зафиксировано 2656 новых случаев COVID-19, умерло 127 человек

По состоянию на утро вторника, 9 февраля, в Украине зафиксировано 1249646 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 23 771 - летальные, 1084608 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

В течение дня 8 февраля был зафиксирован 2656 новых случаев коронавируса (из них дети - 157, медработники - 229), 127 пациентов умерли, 8865 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 243 случая;
  • Винницкая область - 47 случаев;
  • Волынская область - 58 случаев;
  • Днепропетровская область - 71 случай;
  • Донецкая область - 59 случаев;
  • Житомирская область - 17 случаев;
  • Закарпатская область - 276 случаев;
  • Запорожская область - 164 случая;
  • Ивано-Франковская область - 525 случаев;
  • Киевская область - 90 случаев;
  • Кировоградская область - 20 случаев;
  • Луганская область - 49 случаев;
  • Львовская область - 97 случаев;
  • Николаевская область - 57 случаев;
  • Одесская область - 90 случаев;
  • Полтавская область - 72 случая;
  • Ровенская область - 86 случаев;
  • Сумская область - 26 случаев;
  • Тернопольская область - 51 случай;
  • Харьковская область - 124 случая;
  • Херсонская область - 52 случая;
  • Хмельницкая область - 31 случай;
  • Черкасская область - 150 случаев;
  • Черновицкая область - 194 случая;
  • Черниговская область - 7 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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