В Украине зафиксировано 2656 новых случаев COVID-19, умерло 127 человек
9 февраля, 2021, 08:33
По состоянию на утро вторника, 9 февраля, в Украине зафиксировано 1249646 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 23 771 - летальные, 1084608 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс служба МОЗ.
В течение дня 8 февраля был зафиксирован 2656 новых случаев коронавируса (из них дети - 157, медработники - 229), 127 пациентов умерли, 8865 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 243 случая;
- Винницкая область - 47 случаев;
- Волынская область - 58 случаев;
- Днепропетровская область - 71 случай;
- Донецкая область - 59 случаев;
- Житомирская область - 17 случаев;
- Закарпатская область - 276 случаев;
- Запорожская область - 164 случая;
- Ивано-Франковская область - 525 случаев;
- Киевская область - 90 случаев;
- Кировоградская область - 20 случаев;
- Луганская область - 49 случаев;
- Львовская область - 97 случаев;
- Николаевская область - 57 случаев;
- Одесская область - 90 случаев;
- Полтавская область - 72 случая;
- Ровенская область - 86 случаев;
- Сумская область - 26 случаев;
- Тернопольская область - 51 случай;
- Харьковская область - 124 случая;
- Херсонская область - 52 случая;
- Хмельницкая область - 31 случай;
- Черкасская область - 150 случаев;
- Черновицкая область - 194 случая;
- Черниговская область - 7 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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