В Украине зафиксировано 2656 новых случаев COVID-19, умерло 127 человек

9 февраля, 2021, 08:33

По состоянию на утро вторника, 9 февраля, в Украине зафиксировано 1249646 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 23 771 - летальные, 1084608 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

В течение дня 8 февраля был зафиксирован 2656 новых случаев коронавируса (из них дети - 157, медработники - 229), 127 пациентов умерли, 8865 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 243 случая;

Винницкая область - 47 случаев;

Волынская область - 58 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 59 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 276 случаев;

Запорожская область - 164 случая;

Ивано-Франковская область - 525 случаев;

Киевская область - 90 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 97 случаев;

Николаевская область - 57 случаев;

Одесская область - 90 случаев;

Полтавская область - 72 случая;

Ровенская область - 86 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 51 случай;

Харьковская область - 124 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 31 случай;

Черкасская область - 150 случаев;

Черновицкая область - 194 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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