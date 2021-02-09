В Украине создадут Совет по развитию среднего образования при президенте, - Зеленский

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"При президенте Украины будет создан Совет по развитию общего среднего образования", - говорится в сообщении.

"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы изменить такой подход. Мы активно строим и ремонтируем детские сады по всей стране ... Также мы восстанавливаем и строим новые современные школы в каждом регионе. И этот процесс будет продолжаться дальше, ведь мы хотим, чтобы каждая наша украинская школа - как в городе-миллионнике, так и в небольшом поселке - имела современную материально-техническую базу, имела качественное и здоровое питание, доступ к Интернету, инфраструктуру для спорта, для инклюзивного образования ", - заявил Зеленский.

Отмечается, что 9 февраля Зеленский подписал указ о создании Совета по развитию общего среднего образования.

"Я готов со своей стороны помогать в реализации всех ваших инициатив, всех ваших шагов, всех реформ для развития украинского образования. В этом контексте я хочу сообщить, что сегодня будет опубликован указ о создании при Президенте Совета по развитию общего среднего образования. Знаю, что на этот шаг ждали давно, и сегодня он будет сделан ", - добавил Владимир Зеленский .