В США назвали официальную причину падения вертолета Коби Брайанта
Об этом сообщает Associated Press.
В Национальном совете по безопасности на транспорте США убеждены, что пилот Ара Зобаян нарушил стандарты полета сквозь облака и решился лететь по правилам визуальной корректировки направления. Такие маневры требуют высокого уровня подготовки. В крови пилота не обнаружили алкоголя или наркотиков.
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Коби Брайант 26 января погиб в аварии частного вертолета в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джинна. Всего в авиакатастрофе погибли девять человек.
- Напомним, 26 января Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли в результате аварии вертолета в Калифорнии.
- В мае американская вертолетная компания Island Express отвергла обвинения в гибели баскетболиста НБА Коби Брайанта.
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