В США назвали официальную причину падения вертолета Коби Брайанта

9 февраля, 2021, 20:16

Национальный совет по безопасности на транспорте США завершил расследование падения вертолета Коби Брайанта

Об этом сообщает Associated Press.

В Национальном совете по безопасности на транспорте США убеждены, что пилот Ара Зобаян нарушил стандарты полета сквозь облака и решился лететь по правилам визуальной корректировки направления. Такие маневры требуют высокого уровня подготовки. В крови пилота не обнаружили алкоголя или наркотиков.

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Коби Брайант 26 января погиб в аварии частного вертолета в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джинна. Всего в авиакатастрофе погибли девять человек.

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