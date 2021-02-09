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Espreso.tvМирВ США мужчина ранил пятерых человек в медицинской клинике

В США мужчина ранил пятерых человек в медицинской клинике

В американском городе Баффало штата Миннесота произошла стрельба в медицинской клинике

Об этом сообщает местная газета Star Tribune.

Женщину с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали в Северную мемориальную больницу здравоохранения в Роббинсдейле, куда были доставлены еще двое.

Еще двоих пострадавших доставили в госпиталь Буффало.

Associated Press сообщает, что мужчину, устроившего стрельбу, задержали.

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