В США мужчина ранил пятерых человек в медицинской клинике
9 февраля, 2021, 21:31
В американском городе Баффало штата Миннесота произошла стрельба в медицинской клинике
Об этом сообщает местная газета Star Tribune.
Женщину с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали в Северную мемориальную больницу здравоохранения в Роббинсдейле, куда были доставлены еще двое.
Еще двоих пострадавших доставили в госпиталь Буффало.
Associated Press сообщает, что мужчину, устроившего стрельбу, задержали.
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