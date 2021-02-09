В "кошки-мышки" играть не будем: у Путина отреагировали на новые протесты в России

9 февраля, 2021, 12:54

В Кремле заявили, что участников анонсированных на 14 февраля в России протестов будут привлекать к ответственности

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, виновные в нарушении закона при проведении очередных несогласованных акций будут привлечены к ответственности.

"В" кошки-мышки " ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных привлекать к ответственности", - сказал Песков.

Ранее руководитель штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что соратники политика планируют провести протестную акцию 14 февраля.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции протеста в поддержку Навального. Более 250 тыс. человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.

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