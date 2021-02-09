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Espreso.tvОбществоВ Мьянме четвертый день продолжаются протесты против военного переворота

В Мьянме четвертый день продолжаются протесты против военного переворота


фото: reuters
Протестующие в Мьянме четвертый день подряд выходят на уличные протесты, несмотря на запрет на проведение массовых собраний, для их разгона полиция применила водометы

Об этом сообщает ВВС .

Протестующие призывают к восстановлению демократии после военного переворота на прошлой неделе.

Военные запретили собрание более пяти человек в некоторых частях Янгона и Мандалая с введением комендантского часа.

Для разгона демонстрантов в столице Пусть Пий Тау, а также других городах страны, полиция применила водометы. В результате этих действий некоторые из протестующих были ранены.

1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника

Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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