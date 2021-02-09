В Мьянме четвертый день продолжаются протесты против военного переворота

9 февраля, 2021, 12:34

Протестующие в Мьянме четвертый день подряд выходят на уличные протесты, несмотря на запрет на проведение массовых собраний, для их разгона полиция применила водометы

Об этом сообщает ВВС .

Протестующие призывают к восстановлению демократии после военного переворота на прошлой неделе.

Военные запретили собрание более пяти человек в некоторых частях Янгона и Мандалая с введением комендантского часа.

Для разгона демонстрантов в столице Пусть Пий Тау, а также других городах страны, полиция применила водометы. В результате этих действий некоторые из протестующих были ранены.

Police started crackdown using water canon against hundreds of anti-coup protesters in Bago, a city in lower Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar #SaveMyammar #BurmaCoup #Burma pic.twitter.com/SrGy3ZMMkI - Wa Lone (@ walone4) February 9, 2021

1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника

Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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