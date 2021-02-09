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Espreso.tvОбществоВ Китае произошел взрыв в фармацевтической лаборатории: есть погибшие и раненые

В Китае произошел взрыв в фармацевтической лаборатории: есть погибшие и раненые


фото: pdnews
В результате взрыва в лаборатории фармацевтической компании в северо-восточной китайской провинции Ляонин погибли два человека, еще трое получили ранения

Об этом пишет Синьхуа .

Отмечается, что взрыв прогремел в городе Бэнкси, где расположены высокотехнологичные компании.

"Два человека, которые серьезно пострадали при взрыве, умерли в больнице, несмотря на оказанную им неотложную помощь", - утверждает Синьхуа.

На месте инцидента уже ведется расследование его причин.

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