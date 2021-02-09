В Китае произошел взрыв в фармацевтической лаборатории: есть погибшие и раненые
9 февраля, 2021, 14:49
В результате взрыва в лаборатории фармацевтической компании в северо-восточной китайской провинции Ляонин погибли два человека, еще трое получили ранения
Об этом пишет Синьхуа .
Отмечается, что взрыв прогремел в городе Бэнкси, где расположены высокотехнологичные компании.
"Два человека, которые серьезно пострадали при взрыве, умерли в больнице, несмотря на оказанную им неотложную помощь", - утверждает Синьхуа.
На месте инцидента уже ведется расследование его причин.
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