В Киеве произошел пожар в детском саду, всех детей эвакуировали

9 февраля, 2021, 14:28

Утром 9 февраля в детском саду в Святошинском районе Киева произошел пожар

Об этом сообщаетпресс-центр ГСЧС .

"В 10:01 поступило сообщение о пожаре в детском саду на ул. Василия Кучера, 8А. К месту вызова были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в медицинском кабинете произошло возгорание в холодильнике", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован персоналом с помощью огнетушителя до прибытия спасателей.

Из-за задымления в комнатах заведения спасатели эвакуировали 124 детей.

"Детей поместили в два автобуса. Возвращаться в садик было опасно, ведь после проветривания помещений в саду было холодно. Кроме того, пожарные помогли работникам заведения с транспортировкой пищи к автобусам", - сообщили в службе.

Детей перевезли в соседний сад. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.