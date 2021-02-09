В Киеве произошел пожар в детском саду, всех детей эвакуировали
Об этом сообщаетпресс-центр ГСЧС .
"В 10:01 поступило сообщение о пожаре в детском саду на ул. Василия Кучера, 8А. К месту вызова были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в медицинском кабинете произошло возгорание в холодильнике", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован персоналом с помощью огнетушителя до прибытия спасателей.
Из-за задымления в комнатах заведения спасатели эвакуировали 124 детей.
"Детей поместили в два автобуса. Возвращаться в садик было опасно, ведь после проветривания помещений в саду было холодно. Кроме того, пожарные помогли работникам заведения с транспортировкой пищи к автобусам", - сообщили в службе.
Детей перевезли в соседний сад. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.
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