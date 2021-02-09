В Киеве ожидаются сильный снег и снижение температуры

9 февраля, 2021, 18:42

10 февраля на дорогах столицы ожидается гололедица

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"10 февраля на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый). 11 февраля и ночью 12 февраля, по прогнозам синоптиков, значительный снег и мокрый снег (прирост снега 10-20 см), налипание мокрого снега. А также порывы ветра 15 -20 м/с, метели, на дорогах снежные заносы", - говорится в сообщении.

Кроме того, 12 февраля ожидается понижение температуры: ночью до 10-12 градусов мороза, днем до 8-10 градусов мороза.

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