В Киеве ожидаются сильный снег и снижение температуры
9 февраля, 2021, 18:42
10 февраля на дорогах столицы ожидается гололедица
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"10 февраля на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый). 11 февраля и ночью 12 февраля, по прогнозам синоптиков, значительный снег и мокрый снег (прирост снега 10-20 см), налипание мокрого снега. А также порывы ветра 15 -20 м/с, метели, на дорогах снежные заносы", - говорится в сообщении.
Кроме того, 12 февраля ожидается понижение температуры: ночью до 10-12 градусов мороза, днем до 8-10 градусов мороза.
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