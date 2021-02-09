В ЕС рассматривают ужесточение санкций в отношении Беларуси и почти полную заморозку отношений, - СМИ

9 февраля, 2021, 15:47

Группа государств ЕС с дипломатическими представителями в Беларуси вместе с делегацией блока в Минске порекомендуют несколько путей противодействия режиму Александра Лукашенко, включая расширение санкций

Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В документе, получившем название "Доклад руководителей миссий ЕС: обзор ограничительных мер ЕС против Беларуси в феврале 2021 года", группа оценивает текущую политическую ситуацию в Беларуси и предлагает несколько вариантов развития отношений с Беларусью, включая расширением санкций. Документ в ближайшие недели обсудят в Брюсселе.

В документе излагаются четыре различных пути, которыми Брюссель может пойти в отношении Беларуси: "Подожди и посмотри", "Прагматичная равноудаленность", "Окончательное ухудшение отношений" и "Практически полное замораживание отношений".

Первый сценарий, предложенный европейскими дипломатами, заключается в выжидательной позиции ЕС с постепенным подходом к введению санкций.

Второй вариант предусматривает "мирную дипломатию, миссию высокого уровня в Минске или другом нейтральном месте, поддержку предложения о посредничестве, согласие на переговоры с режимом и вступление в своего рода диалог в ОБСЕ, вступление в переговоры на высоком уровне с Россией и США с целью усиления внешнего давления, предложение консультативной миссии ЕС/специального представителя ЕС в Беларуси ".

Третий путь включает в себя ухудшение отношений с физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, снижение уровня дипломатических отношений, а также "поддержку возбуждения уголовных и других дел в соответствии с национальным законодательством государств-членов ЕС в отношении лиц, виновных в пытках и нечеловеческом обращении".

Четвертым и самым жестким сценарием является практически полное замораживание отношений ЕС с Беларусью, что означает разрыв дипломатических отношений. Он включает отзыв послов стран-членов ЕС, полный режим секторальных санкций, запрет на продажу еврооблигаций и возможную координации санкций с санкционным режимом, действующим в отношении России. Также могут рассмотреть запрет на участие Беларуси в структурах Восточного партнерства и официальное признание правительства в изгнании.

В документе также отмечается ряд шагов, которые белорусские власти должны сделать для восстановления так называемого конструктивного диалога с ЕС, включая прекращение "всех репрессий и нарушений прав человека, преследование представителей независимых СМИ и гражданского общества".

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