В Донецкой области авто прорывалось через линию разграничения в ОРДО: военный применил оружие, водитель погиб

9 февраля, 2021, 13:13

В зоне ООС неизвестное авто прорывалось сквозь блокпост на оккупированную территорию: военные применили оружие

Об этом сообщают в штабе ООС.

8 февраля в блокпосту в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека.

На требование остановиться водитель увеличил скорость.

Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение к ОРДЛО

"Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир", - говорится в сообщении.

Работники медпункта оказали раненым первую медицинскую помощь и увезли в больницу. Водитель автомобиля скончался по дороге в госпиталь.