В Донецкой области авто прорывалось через линию разграничения в ОРДО: военный применил оружие, водитель погиб
Об этом сообщают в штабе ООС.
8 февраля в блокпосту в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека.
На требование остановиться водитель увеличил скорость.
Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение к ОРДЛО
"Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир", - говорится в сообщении.
Работники медпункта оказали раненым первую медицинскую помощь и увезли в больницу. Водитель автомобиля скончался по дороге в госпиталь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти