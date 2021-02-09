 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Днипре произошел пожар в ТРЦ

В Днипре произошел пожар в ТРЦ

В центре Днипра загорелась вывеска ресторана "Портофино", расположенного в ТРЦ "Мост-Сити"

Об этом сообщает ГСЧС.

"Сегодня в 19:29 поступило сообщение по адресу город Днипро, Шевченковский р-н, ул. Глинки, 2, здание "Мост-Сити". Горелоа отделка на фасаде, а именно-вывеска заведения "Партофино". Направлены спасатели 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей города ", - говорится в сообщении.

В 19:55 пожар на площади 2 кв. метра, ликвидирован.

Пострадавших нет.

 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать