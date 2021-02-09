В Днипре произошел пожар в ТРЦ
9 февраля, 2021, 21:53
В центре Днипра загорелась вывеска ресторана "Портофино", расположенного в ТРЦ "Мост-Сити"
Об этом сообщает ГСЧС.
"Сегодня в 19:29 поступило сообщение по адресу город Днипро, Шевченковский р-н, ул. Глинки, 2, здание "Мост-Сити". Горелоа отделка на фасаде, а именно-вывеска заведения "Партофино". Направлены спасатели 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей города ", - говорится в сообщении.
В 19:55 пожар на площади 2 кв. метра, ликвидирован.
Пострадавших нет.
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