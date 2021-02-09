В Белом доме объяснили, почему Байден позвонил Путину в числе первых

9 февраля, 2021, 10:17

Президент США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем некоторым другим мировым лидерам, чтобы обсудить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3)

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она уточнила, что Байден еще не успел позвонить каждому мировому лидеру, но уже переговорил с некоторыми союзниками и партнерами.

В ответ журналисты указали, что Байден провел телефонный разговор с Путиным, "который не является союзником" США.

"Этот разговор частично имела место, потому что приближалось окончание срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенные опасения относительно сообщений о действиях правительства России", - сказала Псаки.

26 января Джо Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор.

Лидеры обсудили вмешательства в американские выборы, серию кибератак на госучреждения США и арест оппозиционера Алексея Навального в России.

Байден также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины перед лицом российской агрессии. Во время разговора американский президент заявил, что США будут "твердо отстаивать защиту национальных интересов в ответ на враждебные действия со стороны России".

После разговора в Кремле заявили о серьезных разногласий в позициях Путина и Байдена по поводу российской агрессии на Донбассе.

По данным AP, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, а перед звонком Байден провел консультации с союзниками в Европе и НАТО.

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