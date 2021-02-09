В Альпах вблизи Куршевеля разбился вертолет: двое погибших, трое пострадавших
9 февраля, 2021, 22:42
В Альпах вблизи горнолыжного курорта Куршевель произошла авария вертолета
Об этом сообщает пресс-служба префектуры департамента Савойя в Twitter.
В 17:20 по местному времени поступил сигнал об аварии вертолета. Он упал в точке на высоте 1,9 тыс. метров между озером Розьер и мысом Вийар.
Спасательная бригада прибыла на место происшествия примерно через 40 минут.
Два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Два других пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы.
Un hélicoptère sьest crashé ce mardi en fin de journée dans le secteur de Courchevel #Savoie pic.twitter.com/Uoc2yaYBwB- Préfet de la Savoie (@ Prefet73) February 9, 2021
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