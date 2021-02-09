Ураган в Стамбуле сносил крыши и валил деревья

9 февраля, 2021, 14:53

Ураган, который произошел вчера вечером в турецком Стамбуле, вызвал разрушения во многих районах города. В частности снес крыши, сломал деревья и повредил линии электропередач

Об этом сообщает Milliyet .

"Из домов в разных районах городах снесло крыши и на улицах повалены деревья, которые повредили припаркованные рядом автомобили", - сообщает издание.

В некоторых районах ветром сорвало вывески. Полиция перекрыла для движения пешеходов и транспортных средств, спасатели убирают завалы.

Поскольку пик непогоды пришелся на вечерние часы, после введения комендантского часа (с 21.00), человеческим жертвам удалось предотвратить.

Метеорологи предупреждают горожан о возможных новых мощных порывов ветра, штормов и значительных осадков в виде снега. Скорость ветра в Мраморном море может достигать 90 км / ч.

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