Ураган в Стамбуле сносил крыши и валил деревья
Об этом сообщает Milliyet .
"Из домов в разных районах городах снесло крыши и на улицах повалены деревья, которые повредили припаркованные рядом автомобили", - сообщает издание.
В некоторых районах ветром сорвало вывески. Полиция перекрыла для движения пешеходов и транспортных средств, спасатели убирают завалы.
Поскольку пик непогоды пришелся на вечерние часы, после введения комендантского часа (с 21.00), человеческим жертвам удалось предотвратить.
Метеорологи предупреждают горожан о возможных новых мощных порывов ветра, штормов и значительных осадков в виде снега. Скорость ветра в Мраморном море может достигать 90 км / ч.
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