Укрпочта предупредила о возможных задержках отправлений из-за метели
9 февраля, 2021, 13:15
Укрпочта предупредила об осложнениях работы, в частности, в Одесской, Ровенской, Полтавской и Житомирской областях
Об этом пресс-служба Укрпочты сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, метель осложнила работу почтовым перевозчикам в Одесской, Ровенской, Полтавской и Житомирской областях.
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