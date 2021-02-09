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Espreso.tvЭкономикаУкрпочта предупредила о возможных задержках отправлений из-за метели

Укрпочта предупредила о возможных задержках отправлений из-за метели


фото: ukrinform
Укрпочта предупредила об осложнениях работы, в частности, в Одесской, Ровенской, Полтавской и Житомирской областях

Об этом пресс-служба Укрпочты сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, метель осложнила работу почтовым перевозчикам в Одесской, Ровенской, Полтавской и Житомирской областях.

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