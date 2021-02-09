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Украина приветствует возвращение США в Совет ООН по правам человека, - Кулеба


фото: mfa.gov.ua
Украина надеется на сотрудничество с США по поводу демократии, прав человека и равенства

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина приветствует решение США возобновить сотрудничество с Советом ООН по правам человека. Как член организации, Украина надеется на тесное сотрудничество с США для продвижения демократии, прав человека и равенства во всем мире", - написал Кулеба.

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 февраля объявил, что Соединенные Штаты возвращаются в Совет ООН Байден отменил еще одно решение Трампа: США возвращаются в Совет ООН по правам человека по правам человека.

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