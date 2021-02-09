Украина приветствует возвращение США в Совет ООН по правам человека, - Кулеба

9 февраля, 2021, 08:44

Украина надеется на сотрудничество с США по поводу демократии, прав человека и равенства

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина приветствует решение США возобновить сотрудничество с Советом ООН по правам человека. Как член организации, Украина надеется на тесное сотрудничество с США для продвижения демократии, прав человека и равенства во всем мире", - написал Кулеба.

Ukraine welcomes US decision to reengage with the UN Human Rights Council. As @UN_HRC member, Ukraine looks forward to working closely with the US to promote democracy , human rights and equality worldwide. https://t.co/2iBVzVZzu2 - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 8, 2021

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 февраля объявил, что Соединенные Штаты возвращаются в Совет ООН Байден отменил еще одно решение Трампа: США возвращаются в Совет ООН по правам человека по правам человека.