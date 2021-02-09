Украина приветствует возвращение США в Совет ООН по правам человека, - Кулеба
9 февраля, 2021, 08:44
Украина надеется на сотрудничество с США по поводу демократии, прав человека и равенства
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Украина приветствует решение США возобновить сотрудничество с Советом ООН по правам человека. Как член организации, Украина надеется на тесное сотрудничество с США для продвижения демократии, прав человека и равенства во всем мире", - написал Кулеба.
Ukraine welcomes US decision to reengage with the UN Human Rights Council. As @UN_HRC member, Ukraine looks forward to working closely with the US to promote democracy , human rights and equality worldwide. https://t.co/2iBVzVZzu2- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 8, 2021
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 февраля объявил, что Соединенные Штаты возвращаются в Совет ООН Байден отменил еще одно решение Трампа: США возвращаются в Совет ООН по правам человека по правам человека.
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