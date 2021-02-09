Украина могла бы закупить электроэнергию в Беларуси, чтобы перекрыть нехватку угля на ТЭС, - эксперт
"Я сегодня вижу выход из ситуации - мы можем купить атомную энергетику в Беларуси. Мы до этого уже покупали, по-моему, 600 мегаватт, и 250 в России. Я думаю, что возможность купить у них сегодня есть, и это будет самый быстрый и эффективный способ", - сказал Биркадзе.
По его словам, уже потом Антимонопольный комитет и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должны наказать виновных в том, что недостаток угля не предвидели и не предприняли мер.
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Укрэнерго заявил о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.
НКРЭКУ предупредила о возможных аварийных отключений электричества из-за критической нехватки угля.
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