Украина могла бы закупить электроэнергию в Беларуси, чтобы перекрыть нехватку угля на ТЭС, - эксперт

9 февраля, 2021, 22:23

Самый простой способ решить вопрос с нехваткой угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) - приобрести электроэнергию, произведенную на атомных электростанциях в Беларуси

"Я сегодня вижу выход из ситуации - мы можем купить атомную энергетику в Беларуси. Мы до этого уже покупали, по-моему, 600 мегаватт, и 250 в России. Я думаю, что возможность купить у них сегодня есть, и это будет самый быстрый и эффективный способ", - сказал Биркадзе.

По его словам, уже потом Антимонопольный комитет и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должны наказать виновных в том, что недостаток угля не предвидели и не предприняли мер.

Укрэнерго заявил о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.

НКРЭКУ предупредила о возможных аварийных отключений электричества из-за критической нехватки угля.