Трудно понять, что двигало таксистом, который выехал на передовую, - Бутусов о гибели водителя на линии разграничения
Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.
"Резонансное событие в полосе обороны пятьдесят третьей бригады. Мужчина взял отношение в военкомате для оформления военнослужащим в ряды этой бригады. Приехал в зону ООС, и взял такси доехать в штаб ", - пишет Бутусов.
По его словам, таксисты хорошо знают этот район, постоянно возят бойцов, поэтому мужчина не сомневался, что его доставят кратчайшим маршрутом.
"Трудно понять, что двигало таксистом, который вместо поездки правильным маршрутом выехал на передовую, на наш опорный пункт взвода. Здесь проезд запрещен. Еще немного, и они проехали бы в Викторовку - село уже в "серой" зоне ", - добавляет журналист.
По данным Бутусова, солдат - часовой открыл предупредительный огонь в воздух, у него было мало времени для реакции. Машина проехала блокпост и остановилась.
Из машины вышли двое, солдат сказал им подойти. Люди снова сели в машину, часовой открыл огонь на поражение.
"В результате таксист убит на месте, пассажир ранен в руку. Следствие выясняет насколько обоснованными были действия дежурного", - резюмирует Бутусов.
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Резонансное происшествие в полосе обороны 53-й бригады. Мужчина взял отношение в военкомате для оформления ...Опубликовано Юрием Бутусовым вторника, 9 Февраль 2021
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