Теория об утечке коронавируса с китайской лаборатории "крайне маловероятнао", - ВОЗ

9 февраля, 2021, 13:55

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения считает крайне маловероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19

Об этом было сказано на специальной пресс конференции по итогам визита команды ВОЗ в Китай для изучения происхождения коронавируса, передает Sky News .

По данным ученых, наиболее вероятной причиной возгорания стала передача вируса от животного к человеку через промежуточное звено.

Ученые также считают, что коронавирус нового типа мог распространяться в других регионах до того, как был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ваннян Лян сообщил, что, согласно неопубликованным данным, образцы SARS-CoV-2 были обнаружены за несколько недель до первых лабораторно подтвержденных случаев заражения в Ухане.

По его словам, нет никаких доказательств того, что коронавирус распространялся в Ухане до декабря 2019 года, когда были зарегистрированы первые случаи заболевания.

Эксперт ВОЗ Петер Бен Эмбарек заявил об отсутствии доказательств возникновения "больших вспышек" болезни в Ухане или где-нибудь еще до декабря 2019 года.

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