Теория об утечке коронавируса с китайской лаборатории "крайне маловероятнао", - ВОЗ
Об этом было сказано на специальной пресс конференции по итогам визита команды ВОЗ в Китай для изучения происхождения коронавируса, передает Sky News .
По данным ученых, наиболее вероятной причиной возгорания стала передача вируса от животного к человеку через промежуточное звено.
Ученые также считают, что коронавирус нового типа мог распространяться в других регионах до того, как был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года.
Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ваннян Лян сообщил, что, согласно неопубликованным данным, образцы SARS-CoV-2 были обнаружены за несколько недель до первых лабораторно подтвержденных случаев заражения в Ухане.
По его словам, нет никаких доказательств того, что коронавирус распространялся в Ухане до декабря 2019 года, когда были зарегистрированы первые случаи заболевания.
Эксперт ВОЗ Петер Бен Эмбарек заявил об отсутствии доказательств возникновения "больших вспышек" болезни в Ухане или где-нибудь еще до декабря 2019 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти