Штат Джорджия начал расследовать попытки Трампа отменить результаты президентских выборов

9 февраля, 2021, 08:33

Офис госсекретаря Джорджии начал расследование в отношении бывшего президента США Дональда Трампа о попытках отменить результаты президентских выборов в штате

Об этом сообщил пресс-секретарь офиса госсекретаря Уолтер Джонс в комментарии Reuters , передает РБК-Украина .

Расследование началось через запись звонка Трампа гос-секретарю Брэду Раффенспергеру 2 января. Как сообщается, Трамп давление на госсекретаря для отмены результатов выборов в штате.

"Офис секретаря штата расследует полученные им жалобы ... Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором", - сказал Джонс.