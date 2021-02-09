Штат Джорджия начал расследовать попытки Трампа отменить результаты президентских выборов
9 февраля, 2021, 08:33
Офис госсекретаря Джорджии начал расследование в отношении бывшего президента США Дональда Трампа о попытках отменить результаты президентских выборов в штате
Об этом сообщил пресс-секретарь офиса госсекретаря Уолтер Джонс в комментарии Reuters , передает РБК-Украина .
Расследование началось через запись звонка Трампа гос-секретарю Брэду Раффенспергеру 2 января. Как сообщается, Трамп давление на госсекретаря для отмены результатов выборов в штате.
"Офис секретаря штата расследует полученные им жалобы ... Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором", - сказал Джонс.
- Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на аудиозапись телефонного разговора Трамп потребовал от Брэда Раффенспергера найти нужное количество голосов для обеспечения ему победы в Джорджии на выборах президента.
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