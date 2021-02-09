Шмыгаль: "Тарифы на тепло и горячую воду будут повышаться"
9 февраля, 2021, 11:56
Правительство подписало меморандум с местными властями о неповышении тарифов на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает Еспресо.TV .
"Тарифы на тепло и горячую воду будут повышаться в этом отопительном сезоне", - отметил он.
Правительство официально закрепил положение о неповышении тарифов в Меморандуме с местными властями.
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"Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти - и центральной, и местной - это защита благосостояния украинский", - отметил премьер-министр.
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