Шмыгаль прилетел в Брюссель: запланирована встреча с генсеком НАТО Столтенбергом

9 февраля, 2021, 16:03

Делегация правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем начала рабочий визит в Брюссель

Об этом сообщает Укринформ.

Здесь предстоит ряд встреч украинских чиновников с руководством ЕС и НАТО.

У Шмыгаля запланирована встреча с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, а позже - с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Представители правительства 11 февраля примут участие в заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.