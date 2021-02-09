 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоШмыгаль прилетел в Брюссель: запланирована встреча с генсеком НАТО Столтенбергом

Шмыгаль прилетел в Брюссель: запланирована встреча с генсеком НАТО Столтенбергом

Делегация правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем начала рабочий визит в Брюссель

Об этом сообщает Укринформ.

Здесь предстоит ряд встреч украинских чиновников с руководством ЕС и НАТО.

У Шмыгаля запланирована встреча с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, а позже - с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Представители правительства 11 февраля примут участие в заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-анал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать