Шмыгаль прилетел в Брюссель: запланирована встреча с генсеком НАТО Столтенбергом
9 февраля, 2021, 16:03
Делегация правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем начала рабочий визит в Брюссель
Об этом сообщает Укринформ.
Здесь предстоит ряд встреч украинских чиновников с руководством ЕС и НАТО.
У Шмыгаля запланирована встреча с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, а позже - с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Представители правительства 11 февраля примут участие в заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.
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