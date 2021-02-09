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Espreso.tvМирСенат США начал рассматривать дело об импичменте Трампа

Сенат США начал рассматривать дело об импичменте Трампа


фото: Reuters
Сенат США принял резолюцию, которая определяет правила слушаний по делу импичмента Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN.

Отметим, что впервые в сенате США рассматривается процедура импичмента против бывшего президента страны.

Слушания будут проходить по следующему графику. После дебатов будет проведено голосование для подтверждения конституционности процедуры. После этого у каждой стороны есть до 16 часов на презентацию. Затем 4 часа будет отведено на вопросы от сенаторов.

Также в графике выделено 4 часа заключительных аргументов, разделенных между защитой и обвинением. После этого состоится голосование по импичменту Трампа.

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  • 13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.
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