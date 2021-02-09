Сенат США начал рассматривать дело об импичменте Трампа
9 февраля, 2021, 21:20
Сенат США принял резолюцию, которая определяет правила слушаний по делу импичмента Дональда Трампа
Об этом сообщает CNN.
Отметим, что впервые в сенате США рассматривается процедура импичмента против бывшего президента страны.
Слушания будут проходить по следующему графику. После дебатов будет проведено голосование для подтверждения конституционности процедуры. После этого у каждой стороны есть до 16 часов на презентацию. Затем 4 часа будет отведено на вопросы от сенаторов.
Также в графике выделено 4 часа заключительных аргументов, разделенных между защитой и обвинением. После этого состоится голосование по импичменту Трампа.
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- 13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.
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