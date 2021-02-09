Сенат США начал рассматривать дело об импичменте Трампа

9 февраля, 2021, 21:20

Сенат США принял резолюцию, которая определяет правила слушаний по делу импичмента Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN.

Отметим, что впервые в сенате США рассматривается процедура импичмента против бывшего президента страны.

Слушания будут проходить по следующему графику. После дебатов будет проведено голосование для подтверждения конституционности процедуры. После этого у каждой стороны есть до 16 часов на презентацию. Затем 4 часа будет отведено на вопросы от сенаторов.

Также в графике выделено 4 часа заключительных аргументов, разделенных между защитой и обвинением. После этого состоится голосование по импичменту Трампа.

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