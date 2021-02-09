 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСБУ задержала агента ФСБ: собирал секретные данные в "оборонке"

СБУ задержала агента ФСБ: собирал секретные данные в "оборонке"


фото: СБУ
Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ, который собирал секретные данные, составляющие государственную тайну в оборонной сфере

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Оперативники и следователи установили, что работник одного из предприятий Николаева был завербован ФСБ и собирал информацию о сучаснои техники для ВСУ.

Контрразведчики задокументировали, что для получения доступа к закрытым программ по использованию беспилотников, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения.

Сотрудники СБУ задержали агента росийской спецслужбы "на горячем" во время передачи "секретных данных".

Агенту ФСБ сообщено о подозрении в госизмене.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать