СБУ задержала агента ФСБ: собирал секретные данные в "оборонке"
9 февраля, 2021, 10:45
Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ, который собирал секретные данные, составляющие государственную тайну в оборонной сфере
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Оперативники и следователи установили, что работник одного из предприятий Николаева был завербован ФСБ и собирал информацию о сучаснои техники для ВСУ.
Контрразведчики задокументировали, что для получения доступа к закрытым программ по использованию беспилотников, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения.
Сотрудники СБУ задержали агента росийской спецслужбы "на горячем" во время передачи "секретных данных".
Агенту ФСБ сообщено о подозрении в госизмене.
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