СБУ задержала агента ФСБ: собирал секретные данные в "оборонке"

9 февраля, 2021, 10:45

Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ, который собирал секретные данные, составляющие государственную тайну в оборонной сфере

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Оперативники и следователи установили, что работник одного из предприятий Николаева был завербован ФСБ и собирал информацию о сучаснои техники для ВСУ.

Контрразведчики задокументировали, что для получения доступа к закрытым программ по использованию беспилотников, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения.

Сотрудники СБУ задержали агента росийской спецслужбы "на горячем" во время передачи "секретных данных".

Агенту ФСБ сообщено о подозрении в госизмене.