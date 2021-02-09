СБУ снова побывала на ArcellorMittal Кривой Рог с проверкой

9 февраля, 2021, 14:12

Служба безопасности Украины провела проверки на горно-обогатительном производстве ArcellorMittal Кривой Рог

Об этом сообщила пресс-служба Arcellor Mittal Кривой Рог.

"Вчера, 8 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины вернулись на предприятие для проверки горно-обогатительного производства. Как законопослушный и ответственный бизнес "ArcelorMittal Кривой Рог" всегда активно сотрудничает со всеми правоохранительными органами, в течение последних двух лет - особенно тесно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее правоохранители уже проверяли объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств, знакомились с документацией предприятия. На этот раз, по информации компании, визит запланирован в горный департамент предприятия в связи с возможным уклонением от уплаты налогов и занижением рентных платежей в 2015-2019 годах.

Отмечается, что 9 февраля СБУ планируют продолжить следственные действия и сделать обзор территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья.

"Компания категорически отвергает необоснованные обвинения, считая дело неправомерным, а подход регуляторов к бизнесу - очевидно выборочным", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что осенью 2020 года СБУ уже провела на предприятии следственные действия на основании решения Шевченковского райсуда, связанные с налоговыми платежами. Так, в 2019 году Офис крупных налогоплательщиков совершил плановую проверку предприятия по соблюдению налогового законодательства за предыдущие четыре года после которой налоговые обязательства предприятия был увеличен на 7,9 млрд грн. При этом одно из крупнейших начислений предприятие получило относительно рентной платы за пользование недрами.

Компания обжаловала полученные решения в Государственную налоговую службу. После рассмотрения жалобы доначисленные обязательства были частично отменены.

Часть отмененных доначислений ArcellorMittal Кривой Рог оспаривает в суде. В компании считают, что, поскольку такие налоговые обязательства являются несогласованными, предприятие не может быть привлечено к ответственности за якобы уклонение от их уплаты. Такие действия, отметили в пресс служба, прямо нарушают принципы налогообложения в Украине, в частности, презумпцию правомерности действий плательщика.

В декабре 2020 года в Украине отменен карантинный мораторий на проверки бизнеса. Ожидаемо, что кроме следственных действий, которые участились в компаниях, возрастут и внеплановые проверки контролирующих органов. После беспрецедентного 2020 года, обеспечив уплату налогов и сборов в полном объеме, стабильную работу и сохранение собственного персонала, крупный украинский бизнес рискует войти в новую зону «турбулентности», созданную государственными органами власти. Мы видим в этом подтверждение того, что обещанное улучшение инвестиционного климата так и не произошло ", - подчеркнули в пресс-службе.

В компании добавили, что продолжают следить за развитием событий и готовы информировать о давлении, которое "не ослабевает и наращивается ежегодно".

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