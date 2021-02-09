Сборная Украины назвала состав на стартовую эстафету на ЧМ по биатлону

9 февраля, 2021, 14:38

Сборная Украины определилась с составом на смешанную эстафету, которой 10 февраля откроется чемпионат мира по биатлону

Об этом сообщает Biathlon.com.ua .

В стартовой гонке чемпионата мира в Поклюке (Словения) за сборную Украины будут выступать Артем Прима, Дмитрий Подручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Смешанная эстафета состоится в среду, 10 февраля, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, 31 января сборная Украины выиграла бронзовую награду в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Польше.

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