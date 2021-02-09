Самый дорогой футболист в истории "Реала" признался, когда завершит карьеру
Об этом сообщает AS.
По словам бельгийца, он будет играть в футбол так долго, насколько это возможно.
"Я надеюсь, что буду играть в футбол так долго, насколько это возможно. Всегда стараюсь получать удовольствие на поле. Когда я закончу, я смогу оглянуться назад и вспомнить все свои достижения, но сейчас мой приоритет - успешное выступление и получение удовольствия от футбола. Не знаю, что со мной будет через несколько лет, я стараюсь концентрироваться на ближайшем матче и на следующей тренировке. Мне только исполнилось 30 лет, мое тело в порядке. Надеюсь, я поиграю еще 5-6 лет", - сказал Азар.
В текущем сезоне Эден Азар провел всего 13 матчей и забил 3 мяча. Нападающий перешел в "Реал" из "Челси" летом 2019 года за 115 млн евро - это самый дорогой трансфер в истории мадридского клуба.
- 3 февраля стало известно, что Эден Азар пропустит от двух до четырех недель из-за травмы прямой мышцы живота.
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