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Espreso.tvСпортСамый дорогой футболист в истории "Реала" признался, когда завершит карьеру

Самый дорогой футболист в истории "Реала" признался, когда завершит карьеру


фото: Getty Images
Форвард мадридского "Реала" Эден Азар признался, что надеется не заканчивать карьеру в ближайшие 5-6 лет

Об этом сообщает AS.

По словам бельгийца, он будет играть в футбол так долго, насколько это возможно.

"Я надеюсь, что буду играть в футбол так долго, насколько это возможно. Всегда стараюсь получать удовольствие на поле. Когда я закончу, я смогу оглянуться назад и вспомнить все свои достижения, но сейчас мой приоритет - успешное выступление и получение удовольствия от футбола. Не знаю, что со мной будет через несколько лет, я стараюсь концентрироваться на ближайшем матче и на следующей тренировке. Мне только исполнилось 30 лет, мое тело в порядке. Надеюсь, я поиграю еще 5-6 лет", - сказал Азар.

В текущем сезоне Эден Азар провел всего 13 матчей и забил 3 мяча. Нападающий перешел в "Реал" из "Челси" летом 2019 года за 115 млн евро - это самый дорогой трансфер в истории мадридского клуба.

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