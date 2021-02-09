Самолеты и боеприпасы: Таран рассказал, что ВСУ получат в рамках оборонного заказа на 10 млрд грн
9 февраля, 2021, 12:32
Вооруженные силы Украины смогут получить военную продукцию на сумму свыше 10 млрд грн в 2021 году
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, подписанные в 2020 году контракты позволяют ВСУ получить:
- 10 млн штук боеприпасов,
- 3300 ракетно-артиллерийских систем,
- 2700 приборов разведки и наблюдения,
- более 320 автомобилей,
- более 60 бронетранспортеров и бронированных машин,
- около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов,
- шесть самолетов.
"Профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму более 10 млрд гривен, мы обеспечили партнеров оборотными средствами, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса", - подытожил Таран.
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