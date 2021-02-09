Самолеты и боеприпасы: Таран рассказал, что ВСУ получат в рамках оборонного заказа на 10 млрд грн

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, подписанные в 2020 году контракты позволяют ВСУ получить:

10 млн штук боеприпасов,

3300 ракетно-артиллерийских систем,

2700 приборов разведки и наблюдения,

более 320 автомобилей,

более 60 бронетранспортеров и бронированных машин,

около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов,

шесть самолетов.

"Профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму более 10 млрд гривен, мы обеспечили партнеров оборотными средствами, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса", - подытожил Таран.