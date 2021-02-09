 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСамолеты и боеприпасы: Таран рассказал, что ВСУ получат в рамках оборонного заказа на 10 млрд грн

Самолеты и боеприпасы: Таран рассказал, что ВСУ получат в рамках оборонного заказа на 10 млрд грн


фото: mil.gov.ua
Вооруженные силы Украины смогут получить военную продукцию на сумму свыше 10 млрд грн в 2021 году

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, подписанные в 2020 году контракты позволяют ВСУ получить:

  • 10 млн штук боеприпасов,
  • 3300 ракетно-артиллерийских систем,
  • 2700 приборов разведки и наблюдения,
  • более 320 автомобилей,
  • более 60 бронетранспортеров и бронированных машин,
  • около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов,
  • шесть самолетов.

"Профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму более 10 млрд гривен, мы обеспечили партнеров оборотными средствами, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса", - подытожил Таран.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать