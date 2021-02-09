Ряд поставщиков снизили январские цены на газ до предельных 6,99 грн / куб.м

9 февраля, 2021, 10:44

Более двадцати газопоставщиков снизили январскую цену на газ до установленного правительством уровня 6,99 грн / куб.м

Об этом сообщает консультационный портал ГазПравда.

Согласно сообщению, более 20 газоснабжающих компаний снизили январскую цену, установив ее на уровне предельной - 6,99 грн / куб.м. Ранее такая цена действовала лишь с февраля, а в январе стоимость газа в большинстве указанных компаний превышала 9,8 грн / куб.м.

Отмечается, что еще четыре компании по состоянию на вечер 8 февраля установили январскую цену, ниже предельной - от 6,79 до 6,90 грн / куб.

Зато одна компания наоборот подняла январскую цену кубометра газа на 48 копеек - до 8,58 грн.

В консультационном центре отметили, что в связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь.

Напомним, в конце января газопоставщики снизили цену февральскую цену на газ для населения до 6,99 грн / куб.м и ниже.