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Espreso.tvСпортРоссийским биатлонистам запретили во время ЧМ публиковать в соцсетях флаг и герб РФ

Российским биатлонистам запретили во время ЧМ публиковать в соцсетях флаг и герб РФ


фото: Getty Images
Российским биатлонистам во время чемпионата мира запретили публиковать в социальных сетях национальные герб и флаг

Об этом сообщают российские СМИ.

Сборная России на ЧМ-2021 в Поклюке (Словения) будет выступать без флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Запрет на публикацию герба и флага касается не только биатлонистов, но и тренеров и персонала команды.

В Международном союзе биатлонистов (IBU) отметили, что за публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение.

Чемпионат мира стартует 10 февраля.

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