Российским биатлонистам запретили во время ЧМ публиковать в соцсетях флаг и герб РФ
9 февраля, 2021, 15:11
Российским биатлонистам во время чемпионата мира запретили публиковать в социальных сетях национальные герб и флаг
Об этом сообщают российские СМИ.
Сборная России на ЧМ-2021 в Поклюке (Словения) будет выступать без флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
Запрет на публикацию герба и флага касается не только биатлонистов, но и тренеров и персонала команды.
В Международном союзе биатлонистов (IBU) отметили, что за публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение.
Чемпионат мира стартует 10 февраля.
- 9 февраля сборная Украины определилась с составом на смешанную эстафету, которой 10 февраля откроется Чемпионат мира по биатлону.
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