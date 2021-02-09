Российским биатлонистам запретили во время ЧМ публиковать в соцсетях флаг и герб РФ

9 февраля, 2021, 15:11

Российским биатлонистам во время чемпионата мира запретили публиковать в социальных сетях национальные герб и флаг

Об этом сообщают российские СМИ.

Сборная России на ЧМ-2021 в Поклюке (Словения) будет выступать без флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Запрет на публикацию герба и флага касается не только биатлонистов, но и тренеров и персонала команды.

В Международном союзе биатлонистов (IBU) отметили, что за публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение.

Чемпионат мира стартует 10 февраля.

9 февраля сборная Украины определилась с составом на смешанную эстафету, которой 10 февраля откроется Чемпионат мира по биатлону.

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