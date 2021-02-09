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Россия выдала аккредитацию "университету" из оккупированного Донецка


фото: vchasnoua
Россия выдала аккредитацию части ДонНТУ, которая осталась в оккупации

Об этом сообщают "Новости Донбасса", со ссылкой на сайт Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Аккредитацию получили следующие группы:

  • Технологии материалов
  • Материаловедение и технологии материалов
  • Металлургия
  • Машиностроение
  • Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
  • Автоматизация технологических процессов и производств
  • Мехатроника и робототехника (уровень магистратуры),
  • Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
  • Нефтегазовые техника и технологии
  • Прикладная геология
  • Технология геологической разведки
  • Горное дело (уровень специалиста).

Коллаборационисты из "ДонНТУ" уточнили, что вуз прошел первый из трех этапов российской аккредитации. Там рассказали российским пропагандистам с ресурса ДАН, что к середине 2021 года планируется завершение второго этапа, в ходе которого предполагается аккредитовать еще восемь укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, в октябре - третьего - по семи укрупненным группам.

Донецким выпускникамбудут  выдавать документы, которые будут вносить в федеральный реестр дипломов РФ.

Этот вуз стал пятым по счету, который получил аккредитацию в России. До него российская аккредитация была выдана подконтрольным "ДНР" Донецкому национальному университету, Донецкому национальному медицинскому университету имени Горького, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, а также Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского.

Настоящий ДонНТУ после оккупации переехал в город Покровск, где и работает.

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