Россия выдала аккредитацию "университету" из оккупированного Донецка

9 февраля, 2021, 16:36

Россия выдала аккредитацию части ДонНТУ, которая осталась в оккупации

Об этом сообщают "Новости Донбасса", со ссылкой на сайт Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Аккредитацию получили следующие группы:

Технологии материалов

Материаловедение и технологии материалов

Металлургия

Машиностроение

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Автоматизация технологических процессов и производств

Мехатроника и робототехника (уровень магистратуры),

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

Нефтегазовые техника и технологии

Прикладная геология

Технология геологической разведки

Горное дело (уровень специалиста).

Коллаборационисты из "ДонНТУ" уточнили, что вуз прошел первый из трех этапов российской аккредитации. Там рассказали российским пропагандистам с ресурса ДАН, что к середине 2021 года планируется завершение второго этапа, в ходе которого предполагается аккредитовать еще восемь укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, в октябре - третьего - по семи укрупненным группам.

Донецким выпускникамбудут выдавать документы, которые будут вносить в федеральный реестр дипломов РФ.

Этот вуз стал пятым по счету, который получил аккредитацию в России. До него российская аккредитация была выдана подконтрольным "ДНР" Донецкому национальному университету, Донецкому национальному медицинскому университету имени Горького, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, а также Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского.

Настоящий ДонНТУ после оккупации переехал в город Покровск, где и работает.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо