Россия выдала аккредитацию "университету" из оккупированного Донецка
Об этом сообщают "Новости Донбасса", со ссылкой на сайт Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Аккредитацию получили следующие группы:
- Технологии материалов
- Материаловедение и технологии материалов
- Металлургия
- Машиностроение
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
- Автоматизация технологических процессов и производств
- Мехатроника и робототехника (уровень магистратуры),
- Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
- Нефтегазовые техника и технологии
- Прикладная геология
- Технология геологической разведки
- Горное дело (уровень специалиста).
Коллаборационисты из "ДонНТУ" уточнили, что вуз прошел первый из трех этапов российской аккредитации. Там рассказали российским пропагандистам с ресурса ДАН, что к середине 2021 года планируется завершение второго этапа, в ходе которого предполагается аккредитовать еще восемь укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, в октябре - третьего - по семи укрупненным группам.
Донецким выпускникамбудут выдавать документы, которые будут вносить в федеральный реестр дипломов РФ.
Этот вуз стал пятым по счету, который получил аккредитацию в России. До него российская аккредитация была выдана подконтрольным "ДНР" Донецкому национальному университету, Донецкому национальному медицинскому университету имени Горького, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, а также Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского.
Настоящий ДонНТУ после оккупации переехал в город Покровск, где и работает.
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